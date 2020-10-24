İzmir'de film gibi olay! Çaldı, kaçtı, kovalamacada kaza yaptı, kutudaki parmak izi olayı aydınlattı

Olay, geçtiğimiz günlerde Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İdris D.'ye ait eve giren hırsız, evdeki ziynet eşyaları, fotoğraf makinesini ve bir miktar parayı çaldı. Zanlı daha sonrada, evde bulduğu anahtar ile sokakta park halinde duran 35 EB 6771 plaka aracıda çalıp kayıplara karıştı.

İhbar üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışmanın düğmesine bastı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden zanlının aracı çaldığı gün Karabağlar Yeşillik Caddesi üzerinde ilerlediği belirlendi. Zanlı daha sonrada Yeşillik Caddesi Sihirgaz Birinci Kavşağında Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından gözaltına alınmak istendi. Polislere yakalanacağını anlayan zanlı, kırmızı ışıkta geçerek araçla kaçmaya çalıştı.





NEFES KESEN KOVALAMACA: BALAYINA GİDEN ÇİFTİN ARACINA ÇARPTI

Zanlı, çaldığı arabayla polislerden kaçarken balayına giden çiftin kullandığı 35 AN 7692 plakalı araca çarptı. Hırsız, daha sonrada otomobilden inerek bu kez yaya olarak kaçmayı sürdürdü.



Coşkun Kale Sokak istikametine doğru koşarak kaçan zanlı ile polisler arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Öte yandan, zanlının kaçış ve kaza anları ise saniye saniye kameralarca kaydedildi.



Hırsız yaya olarak kaçmayı başarırken, polisler zanlının kaza yapıp bıraktığı araçta inceleme yaptı.



AYAKKABI KUTUSUNDAKİ PARMAK İZİ YAKALATTI

Çalınan araçta yapılan incelemede, bazı eşyalar ile bir ayakkabı kutusu bulundu. Eşyalar ile ayakkabı kutusu üzerinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Ayakkabı kutusunda yapılan incelemede, parmak izinin Abdullah B.'ye ait olduğu belirlendi. Zanlının Torbalı'da olduğunun tespitini yapan polis, operasyonun düğmesine bastı.





Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri adrese yaptığı baskında zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah B. tutuklanırken, diğer gözaltına alınan şahıs Şevder A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA