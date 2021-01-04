  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak Uşak'ta 80 saatlik kısıtlamanın ardından koronavirüs yok sayıldı

'ta 80 saatlik kısıtlamanın ardından koronavirüs yok sayıldı

80 saatlik yıl başı ve hafta sonunu kısıtlaması sabah saat 05.00’da son buldu. ’ta kısıtlamanın son bulmasıyla birlikte öğlen saatlerinde korona virüse davetiye çıkarıldı.

Uşak'ta 80 saatlik kısıtlamanın ardından koronavirüs yok sayıldı
İHA

04.01.2021, 16:43

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayarak 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yılbaşını da içine alan 80 saatlik kısıtlama bugün sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Uşak'ın en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde insan yoğunluğu meydana geldi.

80 saatlik kısıtlamanın ardından nefes almak için sokağa akın eden vatandaşlar, adeta kısıtlamanın acısını çıkardı. Ayrıca uzun süredir havaların soğuk geçmesinin ardından vatandaşlar güneşli havanın tadını banklarda oturarak ve caddede dolaşıp alış veriş yaparak çıkardı.

Öte yandan, bir şans oyunu işletmesinin önünde uzun kuyruk oluşarak sosyal mesafe yok sayıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta 80 saatlik kısıtlamanın ardından koronavirüs yok sayıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.