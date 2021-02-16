Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Özellikle Uşak-Ankara kara yolu Dumlupınar mevkisinde görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesi sürücüleri zorladı.Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Bazı TIR sürücülerinin, güzergahta bulunan akaryakıt istasyonlarında ve güvenli bölgelerde beklediği görüldü.
Karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.
Uşak'ta tipi ulaşımda aksamalara neden oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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