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Haberler Uşak Uşak'ta tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

'ta ulaşımda aksamalara neden oldu

'ta etkili olan , kenti Afyonkarahisar ve Ankara'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı TIR sürücülerinin, güzergahta bulunan akaryakıt istasyonlarında ve güvenli bölgelerde beklediği görüldü.

Uşak'ta tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
AA

17.02.2021, 00:39

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Özellikle Uşak-Ankara kara yolu Dumlupınar mevkisinde görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesi sürücüleri zorladı.

Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Bazı TIR sürücülerinin, güzergahta bulunan akaryakıt istasyonlarında ve güvenli bölgelerde beklediği görüldü.

Karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

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