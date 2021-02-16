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Uşak'ta tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Uşak'ta etkili olan tipi, kenti Afyonkarahisar ve Ankara'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı TIR sürücülerinin, güzergahta bulunan akaryakıt istasyonlarında ve güvenli bölgelerde beklediği görüldü.