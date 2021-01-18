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- Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

'de bu sabah başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Denizli- Karayolu'nun Cankurtaran mevkisinde yol, ulaşıma kapandı.

Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
DHA

18.01.2021, 13:28

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Denizli istikametinden Antalya ve Muğla yönüne giden sürücülere geçiş izni verilmedi. Kar lastiği ya da zinciri olmayan bazı araçlar yolda kaldı.

Kara yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

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