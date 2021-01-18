Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Denizli istikametinden Antalya ve Muğla yönüne giden sürücülere geçiş izni verilmedi. Kar lastiği ya da zinciri olmayan bazı araçlar yolda kaldı.

Kara yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Denizli'de kent merkezinde de kar yağdı

10 yıl aranın ardından Tire merkeze kar yağdı