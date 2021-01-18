Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Denizli istikametinden Antalya ve Muğla yönüne giden sürücülere geçiş izni verilmedi. Kar lastiği ya da zinciri olmayan bazı araçlar yolda kaldı.
Kara yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.Denizli'de kent merkezinde de kar yağdı 10 yıl aranın ardından Tire merkeze kar yağdı
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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