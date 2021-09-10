Çocukluk hayali olan pasta atölyesini açtı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Teknikerliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra evlenen ve iki çocuk sahibi olan Emine Kadıoğlu, 5 yıl önce çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. KOSGEB'in düzenlediği "Girişimcilik Kursu"na katılan Kadıoğlu, aldığı hibe destekle Uşak'ta 'Pasta Vitrini' isimli butik pasta atölyesi açtı.

KADINLAR BAŞARIR

Atölyede birbirinden farklı onlarca çeşit pasta ve gıda ürünü üreten Emine Kadıoğlu, dükkanında 6 kadına da istihdam sağlıyor. İşletmesinde hamur işleriyle birlikte pastalar hazırlayan 41 yaşındaki girişimci, "Kadınlar cesur olsunlar, mutlaka yapabilecekleri bir şeyler vardır, biz burada yaprak sarmasından içli köfteye, keklerden çeşitli yöresel gıda ürünlerine kadar pek çok şey yapıyoruz. Ben kadınların istediklerinde her şeyi başarabileceğini düşünüyorum. O yüzden çekinmesinler. Değişik hibe destekleri var, bunları araştırsınlar" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE