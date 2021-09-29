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Uşak'ta işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi!

Uşak’ta demir yolu yapım işçilerini taşıyan servis refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak’ta işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi!
İHA

29.09.2021, 22:06

Kaza, Uşak-Sivaslı karayolu üzerinde Yapağılar köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Y. (51) yönetimindeki 34 FV 6335 otobüs kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazada 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, bölge trafik şube polisleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüyle birlikte 10 kişi, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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