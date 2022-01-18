Uşak’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde Uşak'ta kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde hızı aniden arttıran ve yaklaşık 10 santimetre kalınlığa ulaşan kar, vatandaş ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

İzmir - Ankara karayolu başta olmak üzere kentin ana arterleri ve işlek caddelerde bazı araçlar yolda kalırken bazı araçların kayma anları ise kameralara yansıdı.





Öte yandan kar yağışının gün boyu devam etmesi beklenirken Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada okullara 1 gün ara verildiği belirtildi.

Ana arterler ve işlek caddelerde buzlanmadan kaynaklı eksiği bulunan araçlar kaymadan kaynaklı yolda kalırken, sürücülerin imdadına ise trafik polisleri yetişti. Yoğun bir şekilde çalışan ekipler trafiği açma çalışmasının yanı sıra yolda kalan araçları iterken araç sürücülerine de ne yapmaları gerektiği hakkında bilgiler verdi.

Yüz yüze eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi? Bugün okul var mı?