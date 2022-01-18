Yüz yüze eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi? Bugün okul var mı?

Son dakika... Meteoroloji son dakika uyarıları sonrasında yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan soğuk sonucunda kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun tipi şeklinde yağan ve ulaşımı etkileyecek düzeyde etkiye sahip olan illerimizde bugün okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler merakla "bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR?

18 Ocak bugün okulların tatil olduğu iller ve tüm detaylar şöyle;

Ülke genelinde birçok il ve bazı ilçelerde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Ocak Salı günü eğitime ara verildi.

İZMİR

İzmir'in rakımı yüksek ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, Kiraz'ın bazı kırsal kesimlerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.



Özellikle Bozdağ'ın zirveleri beyaza bürünürken Ödemiş ve Kiraz'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.



Kiraz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle İğdeli, Akpınar, Cevizli, Doğancılar, Umurlu, Örencik-Zeybekler okullarımızda güvenlik nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha kurul kararıyla eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ARTVİN

Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar sebebiyle eğitime bugün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 18 Ocak Salı ara verileceği belirtildi.



Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.



Ümit, yazılı açıklamasında, meteorolojik bilgilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin anlaşıldığını belirtti.



Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini aktaran Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ile buna bağlı riskler nedeniyle bazı ilçelerde eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi.



Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların (don, buzlanma) önüne geçilebilmesi amacıyla kararlar alındığını belirtti.



Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.



Açıklamada, Pazar, Derepazarı, İyidere, Kalkandere ilçeleri için eğitim-öğretiminin devamına karar verildiği de belirtildi.

Meteoroloji'den o illere uyarı üstüne uyarı! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? 18 Ocak 2022 il il hava durumu

ORDU

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş ilçesinde eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı ara verildiği kaydedildi.



Ayrıca, bu ilçede engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklentisi üzerine eğitime bugün ara verildi.



Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, sabahtan itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.



Gül, açıklamasında, "Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 Ocak Salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU



Kastamonu'nun Devrekani ilçesi genelinde, Küre ilçesinde iki okul hariç ve Bozkurt ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Devrekani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği ve olumsuzlukla karşılaşmamak için eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.



Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise YİBO ve Çaybükü Yayla İlkokulu hariç ilçedeki diğer okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Bozkurt ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

KARABÜK

Karabük'te kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamında diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime bugün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski ve yarın sabah saatlerden itibaren beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamı diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 18 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, Eflani ve Ovacık ilçelerindeki engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma riski ve sabah saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

TRABZON

Trabzon'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen aranın uzatıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.



Açıklamada, Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

DENİZLİ

Denizli'nin 4 ilçesinde yoğun kar yağışının ardından eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.



Denizli'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde her yeri beyaza bürüdü. Bazı ilçelerde 20 santimetreyi bulan kar kalındığı, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. Sürücülere de zor anlar yaşatan kar, eğitime de engel getirdi. Olumsuz hava şartlarıyla beraber Çameli ve Çivril ilçelerinde 18 Ocak 2022 Salı günü 1 gün süreyle taşımalı eğitime tabi olunan yerlerde, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde ise bütün okullardaki eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KÜTAHYA

Kütahya kent merkezine mevsimin ikinci karı yağdı. Sabaha saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.



Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, karın yüksek kesimlerde 8 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.



Öte yandan, Tavşanlı Kaymakamlığı, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

UŞAK

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.



Uşak'ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Yaklaşık 5 santimetreyi bulan kar yüksekliği nedeniyle Uşak Valiliği açıklamada bulundu. Yapılan resmi açıklamada, 18 Ocak 2022 günü mevcut hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verdiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de izinli olduğu belirtildi.