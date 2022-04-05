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Haberler Uşak Cirit tutkusu ölüme götürdü

Cirit tutkusu ölüme götürdü

5.4.2022

Cirit tutkusu ölüme götürdü

UŞAK'TA cirit antrenmanı sırasında 2 atlının çarpışması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Hasan Sarol, bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti. Uşak'ta ata sporu cirit tutkunlarından olan Hasan Sarol, küçük yaşlarda cirit oynamaya başladı. Seyis olarak bir çiftlikte çalışan ve ülke genelindeki cirit oyunlarına katılarak ata sporunu yaşatmaya çaba gösteren genç, cirit antrenmanında talihsiz bir kaza geçirdi.

ATIN ALTINDA EZİLDİ
Ciğerdede köyünden gelip antrenmana katılan Hasan Sarol, antrenman sırasında diğer bir atlıyla çarpışarak düştü. Atın altında ezilen ve komaya giren genç hastaneye kaldırıldı. Hayata tekrar bağlanması için yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç ciritçi 7 gün dayanabildi.

Dün hayata gözlerini yuman Sarol'un ölüm haberi büyük üzüntüye neden oldu. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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