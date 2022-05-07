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Uşak'taki dehşet anları kamerada! Kundaklanan araç alev topuna döndü

Uşak'ta bir araç kimliği belirsiz kişiler tarafından önce camı kırıldı ardından da ateşe verildi. Kundaklanan araç alev topuna dönerken o anlar kameralara yansıdı.

İHA

07.05.2022, 11:50

Uşak’taki dehşet anları kamerada! Kundaklanan araç alev topuna döndü

Uşak'ta Merkeze bağlı Ünalan Mahallesi Kuyulu Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişiler, gece geç saatlerde Özhan Alhan'a ait olan 64 AD 290 plakalı otomobile saldırıda bulundu. Önce aracın camlarını kıran kişiler, sonrasında da kırık camdan aracı içeriden aleve verdi.

Yaşanılan patlama sesinin ardından yanan aracı fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. Kundaklanan araç kullanılmaz hale gelirken ekiplerce de konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayrıca meydana gelen kundaklama çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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