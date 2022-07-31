Uşak’ta Blaundos Antik Kenti’nde eşsiz manzara! Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu

Çekilen her bir fotoğraf için yoğun emek harcandığına dikkati çeken Ergün, ortaya çıkan fotoğrafların ise çok kıymetli olduğunu belirtti. Ergün, Blaundos Antik Kenti'nin çok önemli bir yer olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Blundos çok tarihi bir yer. Bence Uşak'ın turizm açısından tanıtılmasında en önemli tarihi kültürel değeri olan destinasyonlardan birisi diye düşünüyorum. Burayı ön plana çıkarmamız lazım, ona inanıyoruz. Hep beraber arkadaşlar da bunun için uğraşıyorlar. Yerel yönetimler, bizler, belediye, kaymakamlık, fotoğraf tutkunu arkadaşlar, buraya hak ettiği değeri kazandırabilmek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum."