Uşak’ta Blaundos Antik Kenti’nde eşsiz manzara! Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu

Banaz ilçesinde geniş ormanlık alanların ve göletlerin yer aldığını, dünyanın en uzun ikinci kanyonunun Ulubey ilçesinde olduğunu hatırlatan Ergün, şöyle devam etti:
"Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle burada da yapmayı düşündüğümüz kazı evi, karşılama evi, girişte değişik projeler var. O projelere hayat buldurmamız lazım. Onlar olunca ben buraya daha çok insanın geleceğini düşünüyorum. Bir de sadece burayı görmek anlamında değil... Turizm faaliyetleri, program dahilinde yani belli bir destinasyon içerisinde, değişik aktiviteleri içerisine alan faaliyetlerdir. Blaundos da o zenginliği destekliyor, Ulubey destekliyor, kanyonlar destekliyor. Uşak'ta bunu destekleyen çok şey var. Yani turizm faaliyetlerini destekleyen çok şey var. Bizim de bunları daha çok gün yüzüne çıkarmamız lazım. İşte resimlerle, fotoğraflarla, bu tür çekimlerle, yapacağımız tesislerle, yatırımlarla buna destek vermemiz lazım diye düşünüyorum."