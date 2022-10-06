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Uşak'ta korku dolu anlar: Seyir halindeki araca kurşun yağdırdı

Uşak'ta bir eğlence mekanı sahibi seyir halindeyken aracına 5 el ateş edilerek saldırıya uğradı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı, ilk tedavisinin ardından Afyon'a sevk edildi.

İHA

06.10.2022, 16:24 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022, 16:43

Uşak’ta korku dolu anlar: Seyir halindeki araca kurşun yağdırdı

Olay, Uşak merkeze bağlı Dikilitaş Mahallesi 1. Dut Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlence mekanı sahibi olduğu ifade edilen ve otomobiliyle seyir halinde olan Y.K., Hitit Aile Sağlığı Merkezi önüne geldiğinde hızla gelen başka bir araç Y.K.'nın aracına çarparak durdu. Yol kesen araçtan inen bir kişi, sürücü koltuğunda oturan Y. K.'nın göğsüne 5 el ateş etti.



Kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye giden Y.K., buradaki ilk tedavisinin ardından önce Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sonrasında ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırıda mermilerin 4'ünün Y.K.'nın vücudundan çıktığı, 1 merminin vücudunda kaldığı belirtildi.

Y.K.'nın sağlık durumunun kritik olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

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