  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Babasıyla birlikte can verdi

Babasıyla birlikte can verdi

Yağmur Çiçek’in kullandığı araba tarlaya girerek ağaca çarptı. Kazanın ardından araç, hurdaya döndü.

KAZIM YÖRÜKCE
Babasıyla birlikte can verdi

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Gedikler Köyü yakınında meydana gelen kazada Yağmur Çiçek'in (21) kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki tarlaya girdi. Zorlukla duran araçta Yağmur Çiçek ve babası Celal Çiçek (52) kurtarılamadı. Ayrıca otomobilde olan eşi Ayşe Çiçek (45) ve kardeşleri Mücahit Çiçek (17) ve Umut Çiçek (13) ise yaralandı.

AĞACA ÇARPARAK DURDU

Gedikler Köyü civarında bir otomobil tarlaya uçtu ve ancak ağaca çarparak durabildi. Tam bir can pazarının yaşandığı arabada baba ve kız can verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilden savrulan Yağmur Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın babası Celal Çiçek, eşi Ayşe Çiçek ve kardeşleri Mücahit Çiçek ve Umut Çiçek yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Fakat babası da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DURUMLARI CİDDİ

Yaralılardan Ayşe Çiçek ile Umut Çiçek'in durumlarının ağır olduğu öğrenilirken Mücahit Çiçek tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA