Babasıyla birlikte can verdi

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Gedikler Köyü yakınında meydana gelen kazada Yağmur Çiçek'in (21) kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki tarlaya girdi. Zorlukla duran araçta Yağmur Çiçek ve babası Celal Çiçek (52) kurtarılamadı. Ayrıca otomobilde olan eşi Ayşe Çiçek (45) ve kardeşleri Mücahit Çiçek (17) ve Umut Çiçek (13) ise yaralandı.

AĞACA ÇARPARAK DURDU

Gedikler Köyü civarında bir otomobil tarlaya uçtu ve ancak ağaca çarparak durabildi. Tam bir can pazarının yaşandığı arabada baba ve kız can verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilden savrulan Yağmur Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın babası Celal Çiçek, eşi Ayşe Çiçek ve kardeşleri Mücahit Çiçek ve Umut Çiçek yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Fakat babası da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DURUMLARI CİDDİ

Yaralılardan Ayşe Çiçek ile Umut Çiçek'in durumlarının ağır olduğu öğrenilirken Mücahit Çiçek tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.