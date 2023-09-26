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Haberler Uşak Uşak’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı

Uşak’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı

Uşak’ta motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada, motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı.

İHA
Uşak’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaza, Elmalıdere Mahallesi 2. Eren Sokak ile Kuzey Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ç (22) kontrolündeki 64 ACM 121 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan İ.O. idaresindeki (54) 64 ACV 847 motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve eşi N.O. (50) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis sevk edildi.

Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü ve eşi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü O.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.

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