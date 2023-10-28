  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak'ta cumhuriyetin 100. yılı heyecanı! 1923 fidan dikildi

Uşak'ta cumhuriyetin 100. yılı heyecanı! 1923 fidan dikildi

Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla Uşak'ta fidan dikme etkinliği düzenlendi. 1923 adet fidan toprakla biraraya getirildi. Yeni dikilen fidanlara öğrencilerle beraber can suyu verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

İHA
Uşak’ta cumhuriyetin 100. yılı heyecanı! 1923 fidan dikildi

Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, 1923 adet fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla 1923 adet fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak Orman İşletme Müdürü Uğur Şahin, kurum müdürleri, jandarma personelleri, emniyet personelini, orman işletme müdürlüğü personelleri, AFAD personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydan'ında fidan dağıtımı yapıldı. Fidan dağıtımının ardından Uşak Merkeze bağlı Kuyucak Mahallesinde bulunan 2 hektarlık alanda 100. Yıl Uşak Cumhuriyet Ormanı adı verilen alanda 1923 adet fidan dikimi yapıldı. Fidan dikiminin ardından, yeni dikilen fidanlara öğrencilerle beraber can suyu verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA