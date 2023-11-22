Uşak’ta balkondan düştü! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde müstakil evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Elvanlar Mahallesi Şantiye Caddesi'nde müstakil bir evde ikamet eden Ayşe Ural (73) yaklaşık 2 metre yükseklikteki balkondan dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ural'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.