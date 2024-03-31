Uşak 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları! Uşak Belediye Başkanlığı oy oranları...

Milyonlarca seçmen bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. Uşak'ta oyunu kullanan seçmenler Uşak yerel seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Uşak'ta hangi aday önde? Uşak Belediye Başkanı kim olacak? İl il seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 Uşak yerel seçim sonuçları...

UŞAK YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

Uşak yerel seçim sonuçlarına yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Seçimlere 34 siyasi parti katılıyor. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.