Uşak’ta beyin tümörü kafatası açılmadan burundan alındı

Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Kulak Burun Boğaz bölümü ekiplerince yapılan başarılı bir operasyonla, hastanın beynindeki tümör kafatası açılmadan burnundan çıkarıldı. Yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Şerafettin Kasap (78), "Sağlığım gayet yerinde. 2 günde kendime geldim. Kafamda şekil bozukluğu olsun istemediğim için bu yöntemi tercih ettim" dedi.

Uşak'ta yaşayan Şerafettin Kasap, görme şikayetiyle gittiği hastanede, Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünden Doç. Dr. Gökhan Gürkan tarafından yapılan tetkiklerde Kasap'ın beyninde tümör olduğu, bu tümörün de göze yaptığı baskı sebebiyle görmede azalma olduğu belirlendi ve ameliyat kararı alındı. Doç. Dr. Gökhan Gürkan ve KBB Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Erdem Eren tarafından yapılan ortak ameliyatla hastanın beynindeki tümör, hastanın kafatası açılmadan burnundan çıkarıldı ve Kasap sağlığına kavuştu.

"Bu yöntem hasta için çok daha konforlu" Başarılı bir ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğuna vurgu yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünden Doç. Dr. Gökhan Gürkan, "Hastamız görmede azalma şikayetiyle bize geldi. MR'da görme sinirlerine basan bir tümöre rastladık. Hastamızı bilgilendirdik. Hastamıza KBB bölümüyle birlikte yapacağımız ameliyatla tümörü burnundan çıkarabileceğimizi söyledim. Hastamız bunu kabul edince KBB bölümünden Prof. Dr. Erdem Eren ile birlikte başarılı bir ameliyat gerçekleştirip tümörü çıkardık" dedi.

Gerçekleşen ameliyatın klasik ameliyata göre hasta için daha avantajlı olduğuna da vurgu yapan Gürkan, "Klasik ameliyatta kafatasını kaldırarak beyinden inerek tümöre ulaşabilirdik. Ancak büyük bir yara olacaktı ve beyin dokusuna dokunmuş olacaktık. Bu yöntem hasta için çok daha konforlu. Hem pansuman ihtiyacı yok hem de yan etkileri daha az" diye konuştu. "Endoskopi bize çok geniş bir alan sunuyor" Hastanın yatış süresinin azaldığının altını çizen KBB Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Erdem Eren, "İki branşın başarılı bir çalışması oldu.

Hastaya burundan kamerayla girip dışarıdan kesi yapmadan hipofiz denen hormon salgılayan beze ulaştıktan sonra tümörü çıkardık. Kapamaları da burun içinden yapabiliyoruz. Böylece hasta daha çabuk ayağa kalkabiliyor. Biz genelde endoskop kullanıyoruz. Burun içinden giriyoruz. Normalde bu ameliyatı beyin cerrahları endoskopla da yapabiliyorlar ya da mikroskop altında burundan girip de yapabiliyorlar. Ancak endoskop bize çok geniş bir alan sunuyor. Daha ayrıntılı bir görüş sağlıyor. Tüm bunların neticesinde hasta için daha konforlu oluyor" ifadelerini kullandı.

"Sağlığım gayet yerinde" Sağlığına kavuşan Şerafettin Kasap ise "Gökhan Hoca beynimdeki kitlenin alınması gerektiğini ve gözüme baskı yaptığı için durumun körlüğe dahi gidebileceğini söyledi. İki ameliyat seçeneği sundu ve ben burnumdan ameliyatı tercih ettim. Erdem Hocamızla birlikte ameliyatımı yaptılar. Sağlığım gayet yerinde. 2 günde kendime geldim. Büyük bir başarı. Kafamda şekil bozukluğu olsun istemediğim için bu yöntemi tercih ettim" diye belirtti.