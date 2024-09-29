Manisa ve Uşak’ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Serinyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

UŞAK'TA ORMAN YANGINI

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Karaköse köyü Hamzabey mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.