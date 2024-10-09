12 gündür aranıyordu: Pelin’i sevgilisi öldürmüş!

Manisa'da 17 Eylül'den beri kendisinden haber alınamayan genç kızın cesedi Uşak'ta bulundu. Alaşehir ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Pelin Karaca, 17 Eylül tarihinde 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra Karaca'nın eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi durumu polise bildirdi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Ali U.'yı (37) gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan zanlı, ifadesinde Pelin Karaca'yı öldürdüğünü ve Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Polis, ormanlık alanda zanlının gösterdiği yerde toprağa gömülü halde Karaca'nın cansız bedenini buldu.

Evli olduğu öğrenilen Ali U., Pelin Karaca'yı aracıyla çarparak öldürdüğünü itiraf etti. Karaca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken zanlının sorgusu sürüyor.

'KOMŞUMUZUN OĞLUYDU'

Acılı anne Nihal Karaca, "Kızımı katleden cani eski mahalleden komşumuzun oğlu" dedi. Pelin Karaca'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ali U.'nun ifadesinde, "Pelin ile sevgiliydik. Evliyim ve eşim hamile. Pelin, ilişkimizi eşime söylemekle tehdit etti, tartıştık" dediği öğrenildi.