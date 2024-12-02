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Uşak'ta kaybolan kişi gölette aranıyor

Uşak'ta, kamp için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişi için gölette arama çalışması başlatıldı. Görgü tanıklarının Tokay'ın botla gölete açıldığını bildirmesi üzerine İzmir'den deniz polisi davet edildi.

AA
Uşak’ta kaybolan kişi gölette aranıyor

Geçen cuma, balık tutmak ve kamp için merkeze bağlı Göğem köyü yakınlarındaki Göğem Göleti bölgesine giden Gökhan Tokay (32) akşam eve dönmedi. Tokay'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, Tokay'ın otomobil ve kamp malzemelerini gölet yakınında buldu.

İz takip ve kadavra arama köpeklerinin katılımıyla çevrede arama yapıldı ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Görgü tanıklarının Tokay'ın botla gölete açıldığını bildirmesi üzerine İzmir'den deniz polisi davet edildi. Dalgıçların göletteki arama çalışmaları sürüyor.

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