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Haberler Uşak Eşiyle tartışan kadın kocasını bıçakladı

Eşiyle tartışan kadın kocasını bıçakladı

Uşak'ta yaşanan olayda 20 yaşındaki kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürerken eşinin hayati tehlikesi devam ediyor.

İHA
Eşiyle tartışan kadın kocasını bıçakladı

Uşak'taki olay, Sarayaltı Mahallesi Birinci Ulu Sokak'ta bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. (20) adlı kadın, evde tartıştığı kocası Murat G.'yi (23) bıçakla ağır yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Murat G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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