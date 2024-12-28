Paris’ten gelen Sevil cinayete kurban gitti

Fransa'da yaşayan Sevil Çetinkaya (50), Aydın'ın Didim ilçesinde İsmail Gezer (55) tarafından öldürüldü. Gezer, ev ve arsa sattığını belirterek Çetinkaya ile arkadaşlık kurdu. Yaşadığı Fransa'nın Paris kentinde ev alma hayali kuran 50 yaşındaki Çetinkaya, Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlığını satmaya karar verdi. Fransa'dan Türkiye'ye gelen Çetinkaya, annesinin Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki evine geldikten sonra 4 Mayıs'ta sırra kadem bastı.

Çetinkaya'nın hikayesi atv ekranlarında uzun süre gündem oldu.

ANLI'YA KATILDILAR

İsmail Gezer tarafından öldürülen kadının cesedi ormanlık alana gömüldü. Anlı'nın programına katıldı. Gezer canlı yayında verdiği çelişkili ifadelerle tüm şüpheleri üzerine çekti. Yakınları Sevil'e ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Çetinkaya'nın Didim ilçesindeki evinin satıldığını ve HTS kayıtlarında telefon sinyalinin en son İzmir'de görüldüğü belirlendi.

28 Nisan'da Türkiye'ye dönen Çetinkaya, annesinin Uşak'taki evine geldikten sonra 4 Mayıs'ta sırra kadem bastı. Çetinkaya'nın telefon sinyalinin en son İzmir'de görüldüğü belirlendi.

Ayrıca kaybolduğu günden bu yana geçen 6 aylık süre içinde 38 bankada Çetinkaya'nın hesap hareketleri de incelendi. Çetinkaya'nın hesabına ev satışından para girişi olmadığı hesabında ise para bulunmadığı tespit edildi. İsmail Gezer'in Çetinkaya'ya gönderdiği dekontun sahte olduğu belirlendi. Didim'deki satılan evin sahte belge ile satıldığı, satılan evin gerçek değeri ile sahte dekontla gösterilen değer arasında 900 bin TL'lik bir fark olduğu ortaya çıktı. Gezer'in yakın çevresine parayı kumar oynayarak kazandığını söylediği öğrenildi.

MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

JANDARMA tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda en kuvvetli deliller ışığında Sevil Çetinkaya'nın kaybolmadan önce görüştüğü İsmail Gezer tarafından öldürdüğü ortaya çıkartıldı. Yalova'da yakalanarak Uşak'a getirilen Gezer işlemlerinin ardından kasten öldürme suçlamasıyla Sivaslı Adliyesi'ne sevk edildi.

İsmail Gezer tutuklandı

Çıkarıldığı mahkemede Jandarmadaki itiraflarına rağmen hakkındaki suçlamaları ve cinayeti inkar eden" gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail Gezer Adliye çıkışında muhabirlerin sorularına "Ben yapmadım" diye cevap verdi.