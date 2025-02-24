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Uşak'ta yangın faciası: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Uşak'ta evde çıkan yangında dumandan etkilenen Cennet Acıbadem hayatını kaybetti; 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlardan S.Y., hastanede tedaviye alındı.

DHA

Giriş Tarihi:

Uşak’ta yangın faciası: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Merkeze bağlı Muharremşah köyünde saat 13.00 sıralarında, B.Y.'ye ait evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uşak’ta yangın faciası: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Jandarma ekipleri evdeki S.Y. ve kızı Z.T.A.'yı (3) dışarı çıkardı. Yoğun dumandan etkilendiği belirlenen S.Y., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Uşak’ta yangın faciası: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Öte yandan itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla alevler de söndürüldü. Evde inceleme yapan itfaiyeciler, odaların birinde Cennet Acıbadem'in (79) cansız bedenini buldu.

Uşak’ta yangın faciası: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Acıbadem'in dumandan etkilenip yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Acıbadem'in cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın inceleme başlattığı yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

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