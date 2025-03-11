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Uşak'ta komşu vahşeti! 89 yaşındaki zanlı tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürüp,1 komşusunu yaralayan 89 yaşındaki zanlı, hastaneden taburcu edildikten sonra cezaevine gönderildi.

AA

Giriş Tarihi:

Uşak’ta komşu vahşeti! 89 yaşındaki zanlı tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürüp 1 komşusunu yaralayan 89 yaşındaki zanlı, hastaneden taburcu edilmesinin ardından tutuklandı.

Uşak’ta komşu vahşeti! 89 yaşındaki zanlı tutuklandı

Yazıtepe köyünde dün gözaltına alınan Mehmet I, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı. Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Hastaneden taburcu edilmesinin ardından tekrar adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının ifadesinde, köydeki komşularının kendisine büyü yaptırdığını, bu yüzden kimsenin artık kendisine saygı duymadığını söylediği öğrenildi.

Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I, dün komşuları Sait G. (71) ve Fatma Y'yi (61) av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş, Mustafa Y'yi de yaralamıştı.

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