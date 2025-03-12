Uşak’ta cinnet getiren komşu katliam yaptı

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Fatma Yıldırım (61) ile eski Yazıtepe köyü muhtarı Sait Gökçimen (78) hayatını kaybetti, ölen kadının kocası Mustafa Yıldırım (58) ise ağır yaralandı. Olay, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Mehmet Işık (89) cinnet getirip dehşet saçtı. Işık, evinden dışarı çıkıp evinin önünde arabalarına eşya koyan komşuları Mustafa Yıldırım ve yanında bulunan eski köy muhtarı Sait Gökçimen'e av tüfeğiyle ateş etti. Komşu Işık, silah seslerini duyarak dışarıya çıkan Mustafa Yıldırım'ın eşi Fatma Yıldırım'ı (61) da silahla vurdu.

Sait Gökçimen

Mehmet Işık

ZANLI YAKALANDI

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Fatma Yıldırım ve Sait Gökçimen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Mustafa Yıldırım'ın ise yaralı olarak önce Banaz Devlet Hastanesi'ne ardından ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince şüpheli Mehmet Işık ise gözaltına alınırken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Fatma Yıldırım ve Sait Gökçimen'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın görgü tanıkları komşular arasında husumetin olmadığını belirtirken Mehmet Işık'ın komşularına yönelik gerçekleştirdiği saldırının nedeninin ortaya çıkarılması için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.