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Uşak'ta kuyumcudaki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Uşak'ta bir kuyumcuda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerinden bir ticari taksiyle kaçtığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

AA

Giriş Tarihi:

Uşak’ta kuyumcudaki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Özdemir Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelen İ.K. (19), henüz belirlenemeyen sebeple tabancayla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Uşak’ta kuyumcudaki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Saldırıda iş yeri sahibinin kardeşi Ç.S. (47) ile müşterilerden H.K. (70) yaralandı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak’ta kuyumcudaki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Olay yerinden bir ticari taksiyle kaçtığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan olayda kullanıldığı belirlenen tabanca iş yerinin karşısındaki bir trafonun yakınında ele geçirildi.

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