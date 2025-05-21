Ankara - Uşak karayolunda 4 araç birbirine girdi

Uşak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Ankara-Uşak karayolunda V.A. idaresindeki 06 BDB 327 plakalı otomobil, hastane kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen H.Y. yönetimindeki 45 HD 773 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 45 HD 773 plakalı otomobil, önünde duran O.K.K. yönetimindeki 64 BK 309 plakalı otomobile, o da İ.U. yönetimindeki 64 ABK 781 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan 06 BDB 237 plakalı otomobilin sürücüsü ve otomobillerde bulunan 6 yolcu hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.