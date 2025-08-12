Uşak'ta festivalde sucuk skandalı! Kilolarca ele geçirildi

Uşak'ın Ulubey ilçesinde düzenlenen festival alanında yapılan gıda denetimlerinde, halk sağlığını tehdit eden 300 kilogram sucuk ele geçirilerek imha edildi.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde düzenlenen festival kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda satılan gıda ürünlerine denetimi gerçekleştirildi. Gıda kontrol görevlileri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için festival alanındaki işletmelerde kapsamlı kontroller yaptı. Denetimlerde gıdaların saklama ve muhafaza şartları, hijyen kurallarına uyum, etiket bilgileri ve gıda güvenliğine uygunluk incelendi.
Kontrollerde mevzuata aykırı şekilde satışa sunulan 300 kilogram sucuk ele geçirildi. Halk sağlığını riske atabilecek nitelikte bulunan ürünler imha edilirken, işletmeye 5996 Sayılı Gıda Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, gıda güvenliğinin bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayarak, market, pazar ve restoranlarda uygunsuz gıdayla karşılaşan vatandaşların Alo 174 hattını aramaları çağrısında bulundu.