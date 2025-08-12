Uşak'ta festivalde sucuk skandalı! Kilolarca ele geçirildi





Uşak'ın Ulubey ilçesinde düzenlenen festival kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda satılan gıda ürünlerine denetimi gerçekleştirildi. Gıda kontrol görevlileri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için festival alanındaki işletmelerde kapsamlı kontroller yaptı. Denetimlerde gıdaların saklama ve muhafaza şartları, hijyen kurallarına uyum, etiket bilgileri ve gıda güvenliğine uygunluk incelendi.