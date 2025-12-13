3 kişinin hayatı söndü! Yayalara çarpan araç faciaya neden oldu

Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan üç kişi otomobilin altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi. Eşme-Uşak kara yolunda B.F.S. (33) yönetimindeki 64 EP 907 plakalı otomobil, Ahmetler köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan üç yayaya çarptı. Feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, yola savrulan Mehmet Karaman'ın (80) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan Ayşe Dulay (75) da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Ayşe Dulay'ın eşi Ramazan Dulay (83) ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşlı adam da hayata tutunamadı. Aynı kazada karı koca olan Ayşe ve Ramazan Dulay'ın birlikte yaşamını yitirmesi, köyde büyük üzüntüye neden oldu. Otomobil sürücüsü B.F.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.