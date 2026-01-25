  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Uşak Uşak'ta dehşet olay! Parkta erkek cesedi bulundu

Uşak'ta dehşet olay! Parkta erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay Uşak'ta meydana geldi. Park içerisinde duvarın kenarında bir şahıs ölü halde bulundu. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Giriş Tarihi:

Uşak’ta dehşet olay! Parkta erkek cesedi bulundu

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan millet bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisinde duvarın kenarında bir şahsın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Uşak’ta dehşet olay! Parkta erkek cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin kimlik tespit çalışmasında, hayatını kaybeden kişinin Ali Keskin (53) olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde Keskin'in baş bölgesinde yaralanmaların bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Ali Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA