Uşak’ta Yalım paniği!

Soruşturma dosyasına giren teknik analizlerde, dizüstü bilgisayarda silinmiş alanlar dahil olmak üzere toplam 254 adet müstehcen görsel tespit edildi. Yalım Garden Otel'in muhasebe bilgisayarından çıkan bir fotoğraf ise soruşturmanın en hassas noktasını oluşturdu. İnternetten indirilenlerin aksine, bir otel odasında çekildiği değerlendirilen, başında havlu sarılı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafının "gerçek bir kişiye ait olduğu" rapor edildi.

OTELE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 27 Mart sabah saatlerinde Ankara'daki bir otelde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Özkan Yalım ile birlikte 8 kişi tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.