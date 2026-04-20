Uşak’ta Yalım paniği!

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında ortaya atılan yeni bir iddia CHP ve Ankara siyasetinde büyük yankı uyandırdı.
Özkan Yalım'ın her tarafını kameralarla donattığı otelinde yapılan incelemede, bilgisayardan tam 254 adet müstehcen içerikli kaset çıktı. "41 nolu materyal"de bulunduğu ifade edilen ve sosyal medya platformlarında dolaşıma giren görüntülerde çok sayıda videonun sansürlendiği görüldü. Ele geçirilen görüntülerin bazı CHP'lilere ait olduğu ortaya çıkarken, Özgür Özel'in Özkan Yalım'ın otelinde sabahladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialar Yalım'ın Silivri'den haber göndererek, partiden ihraç edilmesi durumunda "konuşacağı" yönündeki söylentileri akıllara getirdi.
'ÖZEL ARŞİV' DEŞİFRE EDİLDİ
İstanbul merkezli operasyonun Uşak ayağında el konulan dijital materyaller üzerindeki sis perdesi aralandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/5027 sayılı dosyası kapsamında, Özkan Yalım'a ait işletmelerden toplanan 52 adet dijital materyalin ön inceleme raporu tamamlandı. Savcılık kaynaklarından sızan bilgiler, belediye yönetimindeki usulsüzlüklerin yanı sıra şahsi bilgisayarlarda tutulan "özel arşivi" deşifre etti. Adli bilişim uzmanlarının "Magnet Axiom Examine" programıyla yaptığı incelemeler, dijital materyallerin içeriğini tek tek raporladı.
Soruşturma dosyasına giren teknik analizlerde, dizüstü bilgisayarda silinmiş alanlar dahil olmak üzere toplam 254 adet müstehcen görsel tespit edildi. Yalım Garden Otel'in muhasebe bilgisayarından çıkan bir fotoğraf ise soruşturmanın en hassas noktasını oluşturdu. İnternetten indirilenlerin aksine, bir otel odasında çekildiği değerlendirilen, başında havlu sarılı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafının "gerçek bir kişiye ait olduğu" rapor edildi.
OTELE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 27 Mart sabah saatlerinde Ankara'daki bir otelde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Özkan Yalım ile birlikte 8 kişi tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CHP'LİLER: EPSTEIN UŞAK'TA YAŞANMIŞ
Öte yandan CHP, Özkan Yalım'ı tek seferde ihraç edemeyerek Uşak'taki gayrı ahlaki düzene çanak tuttu. Bunun sebebinin Özgür Özel'le Yalım'ın birbirlerinin açıklarını bilecek kadar yakın ilişki içerisinde olmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yalım Garden'dan çıkan müstehcen içerikli arşiv gündeme bomba gibi düşerken Uşak'taki birtakım CHP'liler "Epstein Uşak'ta yaşanmış gerçekten" diyerek kentteki ahlaksız düzeni açık açık dile getiriyor. Bir dönem Uşak milletvekili adayı olan Nurullah Çavuşoğlu, "Yılmaz Tozan anlattı bunu. Özgür Özel Grup Başkanvekili iken Özkan Yalım, Yılmaz Tozan'ı arayıp 'Bugün Özgür gelecek, sen de gel' diyor. Özkan Yalım'ın otelinde sabahlayan bir adam, Yalım'ı harcayabilir mi? Harcama şansı var mı?" diye konuştu.