Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iş insanından çarpıcı ifade! Battaniye detayı dikkat çekti

CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında iş insanı Abdulkadir Karaalp tanık olarak ifade verdi. Karaalp, ifadesinde Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın beyanlarına dayandırarak anlattı. Karaalp ifadesinde iş insanı Metin Çekçek'ten milletvekili olabilmesi için 20 milyon lira para talep edildiğini iddia etti.
Karaalp ifadesine göre; "Uşaklı iş insanı Metin Çekçek'ten milletvekilliği karşılığında 20 milyon TL para talep edildi. Çekçek bu parayı Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir battaniye fabrikasında paketlerin arasına gizleyerek gönderdi. Özkan Yalım tarafından bizzat alınan rüşvet dolu battaniyeler Ankara'ya götürüldü. Şoförün anlatımına göre; Yalım paralarla birlikte CHP Genel Merkezi'ne girdi, Özgür Özel'in makam odasına geçti ve bir süre sonra parayı içeride bırakarak odadan çıktı" dedi.
ABDULKADİR KARAALP'TEN ÖZÜR DİLİYORUM DİYE YAZDIRDI
Karaalp ifadesinde, "Özgür Özel, Özkan Yalım'dan çekiniyor. Özkan'ın elinde Özgür Özel'e dair bilgiler var, bu yüzden müdahale edemiyor" dedi. İşyerine yönelik Jandarma korumasının kalktığı gün Yalım'ın korumaları tarafından darp edildiğini söyleyen Karaalp, "Özkan Yalım'ın üzerinde eski kıyafetlerle bir tırın direksiyonuna geçerek istasyonuma geldi. 'Ben eski tır şoförü Özkan Yalım olarak özür diliyorum" dedi. Özkan Yalım sahibi olduğu gece kulübünün ekranlarına günlerce "Abdulkadir Karaalp'ten özür diliyoruz" yazdırarak şikâyetimi engellemeye çalıştı. Buna dair videolarım var" dedi.
BAŞKAN TÜM VARLIĞINI ÜZERİME DEVRETTİ
Karaalp, Özkan Yalım'ın hesaplarından parça parça 40 milyon TL nakit para çekildiği, paraların, "kasası" olduğu iddia edilen Cihan Aras adına gayrimenkule dönüştürüldüğü öne sürdü. Karaalp, Cihan Aras'ın kendisine gelerek, "Başkan tüm mal varlığını üzerime devretti, tedirginim" dediğini de anlattı.
Karaalp, Özkan Yalım'ın sadece rüşvet değil; gazetecilere yönelik saldırı talimatları, iş insanlarına şantaj ve korumalar aracılığıyla darp olaylarını organize ettiğini savcılığa bildirdi. Dosyada adı geçen "Muammer Özdemir" isimli şahsın bu işlerde tetikçi olarak kullanıldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın derinleşebileceği ifade edildi.