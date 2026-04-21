Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iş insanından çarpıcı ifade! Battaniye detayı dikkat çekti Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tanık olarak ifade veren iş insanı Abdulkadir Karaalp'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Karaalp, Uşaklı iş insanı Metin Çekçek'ten milletvekilliği karşılığında 20 milyon TL para talep edildiğini, battaniyelerin arasına gizlenen rüşvet paralarının Özkan Yalım tarafından Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne götürülerek Özgür Özel'in makam odasına bırakıldığını öne sürdü. CEYHAN TORLAK









CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında iş insanı Abdulkadir Karaalp tanık olarak ifade verdi. Karaalp, ifadesinde Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın beyanlarına dayandırarak anlattı. Karaalp ifadesinde iş insanı Metin Çekçek'ten milletvekili olabilmesi için 20 milyon lira para talep edildiğini iddia etti.

Karaalp ifadesine göre; "Uşaklı iş insanı Metin Çekçek'ten milletvekilliği karşılığında 20 milyon TL para talep edildi. Çekçek bu parayı Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir battaniye fabrikasında paketlerin arasına gizleyerek gönderdi. Özkan Yalım tarafından bizzat alınan rüşvet dolu battaniyeler Ankara'ya götürüldü. Şoförün anlatımına göre; Yalım paralarla birlikte CHP Genel Merkezi'ne girdi, Özgür Özel'in makam odasına geçti ve bir süre sonra parayı içeride bırakarak odadan çıktı" dedi.