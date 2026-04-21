Barajlardaki doluluk İzmir’de yüzleri güldürdü

Son dakika İzmir haberleri... Son dönemde İzmir'in baraj doluluk oranlarında sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Kentte Şubat ayında etkili olan sağanak yağışlar, su kaynaklarına can suyu oldu.
İZSU'nun paylaştığı son verilere göre, şehrin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre rekor bir artışla yüzde 53,74'e yükseldi. İzmir'in en büyük içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 53,74 seviyesine ulaştı. Barajda 154 milyon 262 bin metreküp kullanılabilir su rezervi bulunuyor.
TAHTALI NORMAL KAPASİTEYE ULAŞTI
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oranın sadece yüzde 15,66 seviyelerinde kalmış olması, yaşanan artışın önemini bir kez daha kanıtladı. Şehirdeki diğer barajlarda da doluluk oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Özellikle Balçova Barajı yüzde 99,33 dolulukla neredeyse tam kapasiteye ulaştı.
SU SEVİYELERİNDE SON DURUM
.BALÇOVA Barajı: ...%99,33
.ÜRKMEZ Barajı: .....%98,36
.AÇATI Barajı: .....%80,58
.TAHTALI Barajı: .....%53,74
.GÖRDES Barajı: ......%40,75