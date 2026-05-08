Cezaevinden 6 sayfalık mektup! Özkan Yalım tek tek itiraf etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, cezaevinden 6 sayfalık bir mektup gönderdiği iddia edildi. Söz konusu mektupta Yalım'ın, CHP için Uşak'ta 4 katlı bir bina satın alındığına dair ifadeler yer aldığı öne sürüldü.
Yalım şunları kaydetti: "CHP beni ihraç etti ama şunu bilmenizi isterim. Uşak, Türkiye'de 81 il içinde kiracı konumunda olmayan CHP örgütüne sahiptir. 10 yıl önce söz verdiğim gibi 4 katlı bina aldım, Uşak merkezde ve genel merkeze bağışladım.
Vekil olduktan sonra bağış yaptım. Kendi ilçem olan Sivaslı'da arsa bağışladım ve partililerimizle en büyük ilçe binası yaptık. Diğer 4 ilçeye de bina aldık.
Benim ve genel merkezin desteğiyle yani ilkler şehri olan Uşak'ta yine bir ilk olan CHP örgütünün tamamı kendi yerlerine sahip oldu. Hiç kiracı olmadı, böylelikle bunun yanında Uşak merkez ilçeye ve tüm ilçelere araç kazandırdım. Bunu da 5 yıl önce yaptım, bu bağışları."