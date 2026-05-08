Haberler Yaşam Yaşlı bakım merkezinde skandal görüntüler! Bakanlıktan açıklama geldi Yaşlı bakım merkezinde skandal görüntüler! Bakanlıktan açıklama geldi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir yaşlı bakım merkezinde kaydedilen görüntüler büyük tepkiye yol açtı. Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlar, bazı çalışanların yaşlı hastalara kötü muamelede bulunduğunu ve bir hastaya yüzüne tükürüldüğünü ortaya koydu. İddialara göre kurumda daha önce de benzer olayların yaşandığı öğrenildi. İşte detaylar... İHA









İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir yaşlı bakım merkezinde yaşanan olaylar kamuoyunda tepkiye neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bazı çalışanların yaşlı hastalara kötü davrandığı ve bir hastaya yüzüne tükürdüğü görüldü. İddialara göre aynı kurumda daha önce de benzer şikayetlerin bulunduğu ortaya çıktı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. İncelemelerin devam ettiği bildirildi.

Olay, Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak'taki Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre bakım merkezi çalışanları hastalara kötü muamelede bulunurken ve şiddet uygularken kameralara yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarında bir hastanın itilerek yere düşürüldüğü, olay sonrası hastanın baş bölgesinde yara oluştuğu görüldü. Aynı merkezde çekildiği belirtilen başka bir cep telefonu görüntüsünde ise bir bakım personelinin yaşlı hastanın yüzüne tükürdüğü anlar yer aldı. İddiaya göre olayların ardından herhangi bir personel hakkında işlem yapılmadı. Şiddete maruz kalan hastanın ise kafasını kendisinin vurduğu yönünde işlem yapılarak hastaneye sevk edildiği öne sürüldü. Görüntülerin daha sonra kurum kameralarından silindiği iddia edilirken, öte yandan bakım merkezinde hijyen sorunlarının da uzun süredir devam ettiği iddia edildi. Kurumda sık sık uyuz vakalarının görüldüğü, bakım merkezinin temiz olmaması nedeniyle vakaların sona ermediği öne sürüldü.