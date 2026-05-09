Özkan Yalım’dan gündem sarsan ifade! Kurultay öncesi Özgür Özel'e...

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, adli makamlara verdiği ifadede kamu kaynaklarının nasıl şahsi işler ve siyasi ilişkiler için kullanıldığını bir bir anlattı. Özgür Özel'e tahsisli aracın 170 bin Euro + KDV tutarındaki VIP dönüşüm bedelinin belediye şirketi üzerinden ödendiğini itiraf eden Yalım; lüks çantalar, saatler ve ücretsiz otel konaklamalarıyla ilgili çarpıcı detaylar paylaştı.
Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadede CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yenilir yutulur olmayan iddialarda bulundu. İfadede; elden teslim edilen milyonlardan, belediye bütçesiyle yaptırılan lüks araç dönüşümlerine kadar sarsıcı detaylar yer alıyor. Antalya ve Uşak merkezli yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi, siyasetin finansmanı ve usulsüz harcama iddialarında bulundu. İşte Özkan Yalım'ın ifadesinde Özgür Özel ile ilgili beyanları.
BABASINA BELEDİYEDEN ARAÇ
Özkan Yalım ilk olarak Özgür Özel'in grup başkanı olduğu dönemde pandemi nedeniyle sıfır araç sıkıntısı yaşandığını, Özel'in ricası üzerine Uşak'taki bir araç bayisiyle görüştüğünü söyledi. İstenilen araç bulunmadığı için farklı model aracın Özgür Özel'in babası adına ayrıldığını, aracın fiyat farkı olan yaklaşık 180.000 TL'yi kendi şahsi hesabından ödediğini beyan etti. İfadesinin devamında Özkan Yalım; "Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 marka makam aracının VIP'e dönüşüm işlemlerinin İstanbul'da bulunan Dizayn Oto tarafından yapıldığı, bu işlemlerin Uşak Belediyesi tarafından ödendiği beyan edildi.
BELEDİYE KASASINDAN 170 BİN EURO'LUK "JEST"
Yalım, Özgür Özel'in şoförü Mehmet isimli şahıs üzerinden kendisine, "Genel başkanımız Özgür Özel'in kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun genel başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu" ilettiğini söyledi. Yalım, bu talimat üzerine işlemi kabul ettiğini, iki aracın VIP dönüşüm faturasının Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendiğini, Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın dönüşümü için 170.000 Euro + KDV ödeme yapıldığını hatırladığını belirtti.
GÖNÜL İLİŞKİSİNİ BİLMİYORUM
İfadesinde çarpıcı bir noktaya daha değinen Yalım, Yalım, eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel'in geçmiş tarihlerde kendi otelinin restoranında birlikte yemek yediklerinin doğru olduğunu söyledi. Ancak aralarında "gönül ilişkisi" olup olmadığı konusunda duyumlar dışında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.
HEDİYELİK ÇANTA
Ayrıca Yalım, 2022 yılında Özgür Özel'in kızına ve eşine birer hediye çanta gönderdiğini, daha sonra Özgür Özel'in kendisinden bir çanta daha istediğini ve bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini söyledi. Ayrıca 2019 yılında aldığı ve değeri o dönem 5-6 bin TL civarında olan bir saatin Özgür Özel tarafından beğenilmesi üzerine aynı saatten bir tane daha alıp kendisine hediye ettiğini belirtti.
KURULTAY ÖNCESİ "POŞET VE ÇANTA" OPERASYONU
Yalım, 2023 yılındaki CHP Kurultayı öncesinde Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini öne sürdü. Yalım, 2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesi kongre masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini beyan etti. Paranın 200 bin lirasını Özgür Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiği Demirkan isimli şahsa çanta içinde teslim ettiğini söyledi.
OTELDE "HAYALET" KONAKLAMALAR
Uşak'taki Yalım Garden Otel'de Özel ve kurmaylarının defalarca konakladığı, ancak emniyet bildiriminden kaçınmak ve ücret ödememek adına hiçbir kayıt açılmadığı belirtildi. Bu durumun, "kayıt dışı siyasi ilişki ağını" gizlemek amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.