Özkan Yalım’dan gündem sarsan ifade! Kurultay öncesi Özgür Özel'e...

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, adli makamlara verdiği ifadede kamu kaynaklarının nasıl şahsi işler ve siyasi ilişkiler için kullanıldığını bir bir anlattı. Özgür Özel'e tahsisli aracın 170 bin Euro + KDV tutarındaki VIP dönüşüm bedelinin belediye şirketi üzerinden ödendiğini itiraf eden Yalım; lüks çantalar, saatler ve ücretsiz otel konaklamalarıyla ilgili çarpıcı detaylar paylaştı.

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadede CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yenilir yutulur olmayan iddialarda bulundu. İfadede; elden teslim edilen milyonlardan, belediye bütçesiyle yaptırılan lüks araç dönüşümlerine kadar sarsıcı detaylar yer alıyor. Antalya ve Uşak merkezli yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi, siyasetin finansmanı ve usulsüz harcama iddialarında bulundu. İşte Özkan Yalım'ın ifadesinde Özgür Özel ile ilgili beyanları.