Özkan Yalım ek ifade verdi! Özgür Özel hakkında çarpıcı itiraf: '1 milyon TL'yi elimle teslim ettim'

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Cezaevinde tutuklu bulunan Yalım, devam eden soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilerek ek ifade verdi. Soruşturma dosyasına yansıyan beyanlarda kurultay süreci, para transferleri, belediye kaynakları ve delege görüşmeleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı.
"SPOR ÇANTA İÇERİSİNDE 1 MİLYON TL TESLİM ETTİM"
ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifadeye göre soruşturmanın seyrini değiştirecek en çarpıcı iddia, kurultay sürecinde elden teslim edilen paralarla ilgili oldu. Etkin pişmanlık kapsamında konuşan Özkan Yalım, "Spor çanta içerisinde Özgür Özel'in talimatıyla kendisine teslim edilmek üzere Demirhan Gözaçan'a 1 Milyon TL parayı teslim ettim ve Demirhan da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu," sözleriyle para trafiğine ilişkin iddialarda bulundu.
Yalım ayrıca, bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde transfer edildiğini vurgulayarak tüm anlattıklarının somut delillere dayandığını belirtti.
BELEDİYE KASASINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E ULTRA LÜKS VIP ARAÇ
Uşak Belediyesi'nin kaynaklarının genel merkez siyaseti için kullanıldığına ilişkin iddialar da ifadeye yansıdı. Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiği öne sürülen araç hakkında bilgi veren Yalım, "Ödemesi Uşak Belediyesi tarafından yapılan ve Özgür Özel'in şahsi kullanımına tahsisli Mercedes V300 model aracın içerisinde bulundum. Aracın içerisindeki koltuklar özel yapım ısıtmalı, soğutmalı, masajlı koltuklar; televizyon, buzdolabı ve uydu sistemi gibi çok lüks ve özel iç tasarımlar mevcuttur," ifadelerini kullandı.
Yalım, aracın içinin tamamen sökülerek sıfırdan VIP olarak tasarlandığını ve maliyetinin bu nedenle yüksek olduğunu ifade etti.
DELEGE PAZARLIĞI
Kurultay sürecinde oy desteğiyle ilgili görüşmelere ilişkin de dikkat çeken bir örnek veren Yalım, bir kadın delegeyle yaptığı görüşmeyi savcılığa anlattı.
Özkan Yalım, "Kahramanmaraş yahut Gaziantep delegelerinden bir kadın delege, 2 çocuğunun İstanbul'da bulunan belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini belirtti. Bu kişiyle ilgili telefonumdaki kayıtlar ve gönderilen CV'ler incelendiğinde gerçek ortaya çıkacaktır." sözleriyle iddialarını aktardı.
YAKIN EKİBE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Kendisi hakkında çıkan "Özgür Özel'in kara kutusu" haberlerini yalanlayan Yalım, CHP Genel Başkanı'nın yakın çevresine ilişkin de isimler verdi.
Yalım, Özgür Özel'in en yakınındaki isimlerin, "Çocukluk arkadaşı Demirhan Gözaçan, Ankara'da birlikte kaldığı Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan," olduğunu ifade etti.
Ayrıca kurultay döneminde İzmir'de bazı engellerle karşılaştıklarını belirten Yalım, "İzmir İl Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bizim Özgür Özel'in desteklenmesi yönündeki çalışmalarımıza çok zorluk çıkardılar, delegelerle görüşmemize dahi izin vermediler," ifadelerini kullandı.
"SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMI GERÇEKTİR"
Verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirten Yalım, "Daha önce vermiş olduğum ifadelerimi aynen tekrar ederim. Bildiklerimin tamamı anlattıklarımdan ibarettir ve söylediklerimin arkasındayım," dedi.
Şüpheli müdafileri ise müvekkillerinin samimi beyanlarda bulunduğunu ifade ederek tahliye talebinde bulundu. Soruşturmaya ilişkin sürecin nasıl ilerleyeceği ve yeni gelişmelerin olup olmayacağı merakla takip ediliyor.