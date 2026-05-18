Özkan Yalım ek ifade verdi! Özgür Özel hakkında çarpıcı itiraf: '1 milyon TL'yi elimle teslim ettim'

Yalım, aracın içinin tamamen sökülerek sıfırdan VIP olarak tasarlandığını ve maliyetinin bu nedenle yüksek olduğunu ifade etti.

DELEGE PAZARLIĞI

Kurultay sürecinde oy desteğiyle ilgili görüşmelere ilişkin de dikkat çeken bir örnek veren Yalım, bir kadın delegeyle yaptığı görüşmeyi savcılığa anlattı.

Özkan Yalım, "Kahramanmaraş yahut Gaziantep delegelerinden bir kadın delege, 2 çocuğunun İstanbul'da bulunan belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini belirtti. Bu kişiyle ilgili telefonumdaki kayıtlar ve gönderilen CV'ler incelendiğinde gerçek ortaya çıkacaktır." sözleriyle iddialarını aktardı.