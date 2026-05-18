İzmir'de belediye krizine bir yenisi eklendi: İZSU işçileri taşeronlaşmaya karşı yürüdü

İzmir'de son üç haftadır gündemde olan belediye çalışanlarının eylemleri yeni bir boyut kazandı. İlçe belediyelerindeki memur protestolarının ardından bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler eylem kararı aldı. İZSU'nun bazı arıtma tesisleri ve ilgili işletme faaliyetleri için hizmet alımı ihalesi sürecini başlatması, çalışanlar arasında tepkiye neden oldu.

İZSU yönetiminin; 1., 2. ve 3. Bölge Daire Başkanlıkları kapsamındaki arıtma tesisleri, terfi istasyonları ve yağmur suyu sistemlerinin işletmesini kapsayan yeni ihale takvimini belirlemesi, sendika cephesinde "taşeronlaşma sürecinin başlangıcı" olarak yorumlandı.