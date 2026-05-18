İzmir'de belediye krizine bir yenisi eklendi: İZSU işçileri taşeronlaşmaya karşı yürüdü

İzmir'de son üç haftadır gündemde olan belediye çalışanlarının eylemleri yeni bir boyut kazandı. İlçe belediyelerindeki memur protestolarının ardından bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler eylem kararı aldı. İZSU'nun bazı arıtma tesisleri ve ilgili işletme faaliyetleri için hizmet alımı ihalesi sürecini başlatması, çalışanlar arasında tepkiye neden oldu.
İZSU yönetiminin; 1., 2. ve 3. Bölge Daire Başkanlıkları kapsamındaki arıtma tesisleri, terfi istasyonları ve yağmur suyu sistemlerinin işletmesini kapsayan yeni ihale takvimini belirlemesi, sendika cephesinde "taşeronlaşma sürecinin başlangıcı" olarak yorumlandı.
İZSU bünyesindeki çalışanların örgütlü olduğu Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube yönetimi alınan karara tepki göstererek eylem düzenledi. Sendikaya üye çok sayıda çalışan, Fuar Basmane Kapısı önünde bir araya gelerek "Taşerona hayır" pankartlarıyla Kültürpark'ta gerçekleştirilen İZSU Genel Kurul toplantısının yapıldığı alana yürüdü.
Yürüyüş boyunca slogan atan işçiler, düzenledikleri basın açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İZSU yönetimine çağrıda bulunarak ihale sürecinin iptal edilmesini istedi.
Grup adına açıklama yapan Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, sürecin yalnızca çalışanları değil, belediyenin öz kaynaklarını ve kamu hizmetlerini de etkilediğini savundu.
Atalay, yapılacak devirle birlikte 400'ün üzerinde çalışanın taşeron firmaların insafına bırakılacağını öne sürerek, "Taşeronlaştırma çalışma hayatını güvencesiz hale getiriyor. Yıllar içinde elde edilen hakların geriye götürülmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sendika yönetimi ayrıca son yıllarda çok sayıda personelin emekli olduğunu ancak yeni personel alımı yapılmadığını ileri sürerek, belediyenin kendi araç ve ekipmanlarının kullanılmaması yönünde de eleştirilerde bulundu.
Açıklamada, taşeron sistemine karşı yasal haklar çerçevesinde mücadeleye devam edileceği vurgulanırken, İZSU yönetimine uygulamadan vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.