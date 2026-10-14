Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 22 kişi tutuklandı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, Siirt, Antalya, İzmir ve Kocaeli'de 9 Ekim'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

4 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Gelirlerin bağış adı altında aklanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen bir dernek hakkında da yasal işlem başlatıldı.

333 MİLYON 430 BİN LİRA DONDURULDU

Yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 414 banka hesabının 33'ünde bulunan toplam 333 milyon 430 bin lira donduruldu. Diğer hesaplara yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi. Şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 liralık işlem hacmi tespit edildi.

Gözaltına alınan 25 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2'si çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 22 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.