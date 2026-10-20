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Uşak'ta TIR devrildi! Sürücüden acı haber!

Uşak'ta devrilen domates yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Yolcu otobüsünün ekiplerce çekilmesinin ardından kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı.

AA

Giriş Tarihi:

Uşak’ta TIR devrildi! Sürücüden acı haber!

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen Halil Altundağ (53) yönetimindeki 13 DA 106 plakalı tır, Yenişehir rampalarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Bunun üzerine dorsedeki domatesler yola saçıldı.

O sırada aynı istikamette seyreden N.A. (41) idaresindeki 35 CYV 126 plakalı yolcu otobüsü, yola dökülen domateslerden dolayı kayarak devrilen tırın dorsesi ile bariyerlerin arasında sıkıştı.

Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede tırda sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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