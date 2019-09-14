Evde ve tarlada çalışana destek

Ekonomi yönetimi evde üretim yapanlar, çiftçiler ve mevsimlik tarım işçilerinin koşullarını iyileştirerek kayıtlı istihdama geçişlerini sağlamak için “özel prim dönemi” uygulaması başlatıyor. Bu kesimler böylece sosyal güvenceden daha kolay yararlanacak

Ekonomi yönetimi evde üretim yapanlar, çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçilerinin koşullarını iyileştirmek için harekete geçti. Bu kesimin kayıtlı istihdama geçişini sağlamak için "özel prim dönemi" uygulaması başlıyor. Buna göre yılın belirli aylarında gelir elde edenler için özel prim ödeme planı hazırlanacak. Bu kesimlerin sosyal güvenceden daha kolay yararlanması sağlanacak, kayıtlı istihdama geçiş hızlandırılacak. Evde üretim yapanların sigorta primi yatırması teşvik edilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hem istihdamı artırmak hem de korumak için yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, İŞKUR'UN mesleki kurslar düzenlediğini söyledi.



ÇİFTÇİYE KOLAY SİGORTA



Yeni dönemde tarımda istihdam edilen genç nüfusun sosyal sigorta prim tabanı genişletilerek, sisteme girişleri kolaylaştırılıyor. Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılıyor. Mevsimlik tarım işçileri, çiftçiler yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme takvimi başlatılıyor.



ÖNCELİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİNDE



Kırsalda mevsimlik gezici tarım işçiliği yapan hanelere de öncelik verilirken, bu ailelerin çocuklarının gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler düzenli ve sürekli hale getirilecek. Kolay sigorta kampanyası başlatan hükümet sosyal sigorta prim tabanını da genişletecek. Bakan Selçuk, "Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin sunulmasını kolaylaştırmak için Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi yaşama geçirildi. Bu kapsamda bu işçilere her türlü destek sağlanıyor" diye konuştu.



İSTİHDAM TEŞVİKLERİ ETKİNLEŞTİRİLİYOR



İstihdam teşvikleri sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacak. Sosyal güvenlikte risk odaklı denetim uygulamaları yaygınlaştırılacak. Prim borçlarının takip ve tahsilatı etkin bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacak.

HAZAL ATEŞ