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? Euro ne kadar? Cuma kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 27 Eylül Cuma döviz kuru...

27.09.2019, 09:25

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar güne nasıl başladı? Euro bugün ne kadar? gibi sorular yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. İşte Cuma ...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Bir önceki kapanışta dolar 5,6640 liradan, euro ise 6,2140 liradan satılmıştı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 düşüşle 5,6666'dan kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor. Peki dolar bugün ne kaadar? Euro ne kadar? İşte 27 Eylül Cuma döviz kuru...

DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,6684 TL
SATIŞ: 5,6703 TL

EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,1859 TL
SATIŞ: 6,1886 TL

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