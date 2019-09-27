Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 27 Eylül Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar güne nasıl başladı? Euro bugün ne kadar? gibi sorular döviz yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. İşte 27 Eylül Cuma döviz kuru...