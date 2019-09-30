İzmir’in ilk veteriner fakültesi Kiraz’da eğitime başladı

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın aldığı karar ile Kiraz Belediyesi yeni hizmet binası Kiraz Veteriner Fakültesi için tahsis edildi. Kiraz Belediyesi, eski hizmet binasında çalışmalarını sürdürecek

Kiraz'da bir süredir düzenlenme çalışmaları yapılan Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, 62 öğrenci ile eğitime dualarla başladı. Fakülte için kurban kesilip dualar edildi. Yapılan törende bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

BİRLİK VE BERABERLİKLE ÇALIŞTIK

Kiraz Dokuz Eylül Veterinerlik Fakültesi'nin Türkiye'ye örnek bir fakülte olacağına dikkat çeken Fakülte Dekanı Prof. Dr. Orhan Özbey, "2019-2020 akademik yılını açtık. Öncelikle okulun kurulmasında, karar verilmesinde bu aşamaya gelmesinde emeği geçen ilçemizin tüm yerel dinamikleri, siyasi partilerin hepsi birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde çalıştı. Öğrencilerin barınacakları yerlerin temin edilmesi noktasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel işler yapmaya çalışıldı. Muazzam bir şekilde bir fakülte oluşturmak için yoğun bir çaba içerisine girdik. Burada ayrıca öğrencilerimizin velileri de var. Onlarla da 1-1,5 aydır görüşüyoruz" dedi.



"DEĞİŞİMLER YAŞANACAK"

Kiraz Dokuz Eylül Veteriner Fakültesi'nin açılmasıyla birlikte Kiraz ilçesinde bir çok değişimlerin de birlikte yaşanacağını dile getiren Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, "Kiraz ilçemizde uzun bir emek ve çaba sonrası Kiraz'ın bütün dinamikleriyle beraber el birliğiyle fakültemizi Kiraz'a kazandırdık. Veteriner fakültemiz Kirazımıza hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese başta Cumhurbaşkanımız, tabii ki rektörümüz Nuket hanım olmak üzere herkes çaba sarf etti, herkese teşekkür ediyorum" dedi. Özçınar şöyle devam etti: "Tabi ki birçok değişimle karşı karşıya geleceğiz. Hem sosyal hem kültürel ve ekonomik anlamda hepimize katkılar sunacak, öğrencilerimizi güzel bir şekilde ağırlayacağız. Önümüzdeki süreçte Kiraz Dokuz Eylül Veteriner Fakültesi'nin eğitime merhaba demesiyle birlikte Kiraz ilçesinde gerek ekonomik yönde gerekse akademik anlamda ilçemizde büyük bir hareketlilik ve katkı yaşanacak" dedi.





RESMİ AÇILIŞ 3 EKİM'DE

KİRAZ'DA akademik yılı kapsamında eğitime başlayan Dokuz Eylül Veterinerlik Fakültesi'nin 3 Ekim 2019 tarihi itibarı ile resmi açılışının yapılması planlanıyor.