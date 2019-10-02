İzmir konut sektörü otoyolla hareketlendi

Folkart Başkanı Mesut Sancak, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun açılmasının konut sektörüne yaradığını söyledi. Faiz indirimiyle birlikte İzmir’de gayrimenkul piyasasının yüzde 30-40 hareketlendiğini söyleyen Sancak, yeni projelerini de anlattı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılması ve faizlerdeki indirim İzmir gayrimenkul piyasasını yüzde 30-40 hareketlendirdi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart tarafından hayata geçirilen projelerin anlatıldığı basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Sancak, "İzmir'de faiz indiriminin olumlu etkisini birebir hissettik. Ekimde bunu daha fazla hissedeceğiz. Ekim başında enflasyon oranı açıklandığında düşük rakam gelecek. Bunlar piyasalara ciddi anlamda moral veriyor ve insanların alım iştahını artırıyor" dedi.



İLGİYİ ARTIRIYOR



Sancak, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun İzmir'i İstanbul, Bursa ve Balıkesir gibi illerle iç içe hale getirdiğini kaydederek, "Ayrıca Ankara-İzmir hızlı tren hattı, Çanakkale kuzey otobanı, Antalya-İzmir otobanı İzmir'i Türkiye'ye bağlayacak önemli projeler. İstanbul'da yaşayanların gidebileceği en güzel şehir İzmir. Güneşi, denizi, termali, ulaşım imkanları, tarımı ile eşsiz bir şehir" diye konuştu. Sancak, İzmir gayrimenkul piyasasındaki hareketliliğin ciddi arttığını da kaydederek, "İzmir'de gayrimenkul piyasası yüzde 30-40 hareketlendi. Bizim projemizdeki hareketlilik ise yüzde 100 artış gösterdi. Yabancı yatırımcıların İzmir'e ilgisi enteresan şekilde arttı. Yabancılar, konut alımında direksiyonu İzmir'e kırdı. Müşterilerimiz genelde Avrupalı" ifadelerini kullandı.



'5 İNŞAAT DEVAM EDİYOR 3 YENİ PROJE DE YOLDA'



ŞU anda inşaat halinde 5 projeleri olduğunu kaydeden Mesut Sancak, "Folkart Life Bornova'da lansman fiyatlarıyla bugünkü değer arasında yüzde 88 ila yüzde 107'lik bir artış söz konusu. Kısa sürede 3 ayrı projeye başlayacağız. Bunlardan biri Gaziemir'de. Alaçatı Reisdere bölgesinde villa projemiz var. Çeşme Ardıç'ta da yeni bir projeye başlıyoruz" dedi ve yakında yurt dışına açılacaklarını da aktardı.