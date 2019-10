Son dakika: Merakla beklenen Volkswagen Türkiye kuruldu!

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurdu.

Volkswagen Türkiye'de üretim tesisi için nihai görüşmeler yürüttüğünü geçen hafta açıkladı, ancak henüz fabrikayı nereye kurmayı karar verdiğini açıklamadı.

Ticaret sicil gazetesinde bugün yayımlanan 27 Eylül tarihli tescil belgesine göre, Volkswagen tarafından kurulan şirketin sermayesi 943.5 milyon lira olurken; faaliyet amacı "otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı... satışı, ithalatı ve ihracı" olarak belirlendi.

