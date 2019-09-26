Volkswagen, 1,3 milyar euroluk yatırım için Manisa'da sahaya indi

Alman otomobil devi Volkswagen uzun süredir gündemde olan 1,3 milyar euroluk (8 milyar TL) fabrika yatırımı için Suudi Arabistan'dan sonra Bulgaristan'ı da eleyerek tercihini Türkiye'den yana yaptı. Volkswagen yetkilileri Manisa OSB ve çevresinde arazi işlemleri için sahaya indi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in yeni fabrika yatırımını yapacağı yer yüzde 99 kesinleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın dev yatırımla ilgili Manisa'yı işaret etmesinin ardından bölgede sürpriz bir gelişme yaşandı.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'in Ankara ziyaretinde Volkswagen'in Türkiye'ye büyük bir yatırım yapacağını söylemesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üst düzey VW yetkilisi ile yaptığı görüşmede tüm engellerin aşıldığına ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dev yatırım noktasında memleketi Manisa'yı işaret ederek tartışmalara bir nevi son noktayı koydu.





SAHAYA İNDİLER

Tüm bu açıklamalarla birlikte dev yatırımın Türkiye'de yapılacağının kesinleşmesinin ardından sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Volkswagen yetkililerinin Manisa'da sahaya indiği öğrenildi.

ARAZİ İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yenisafak'ın haberine göre; 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerine kurulu Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olan, 60 bin çalışanlı Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın kurulacağı arazilere ilişkin görüşmeler yürüten yetkililerin arazi işlemlerinin büyük bir kısmını ise tamamladığı öne sürülüyor.

KONUT İÇİN OSB DIŞINA ÇIKILDI

2022 yılında faaliyete alınması planlanan yıllık 300 bin araç kapasiteli fabrikada istihdam edilecek 5 bin personel için de konut planlaması yapılıyor. Bölgede fizibilite çalışmaları ile alım görüşmeleri yapan Volkswagen yetkililerinin konut ve sosyal donatı alanları için Manisa OSB'nin yakınındaki arazilerle ilgilendiği belirtiliyor.

HER TÜRLÜ TALEBİ KARŞILANIYOR

Öte yandan Yatırım teşvik bölgeleri haritasında 3. bölgede yer alan Manisa OSB'nin içinde bulunduğu kapsam dahilinde çok sayıda indirim, istisna, iade,muafiyet ve faiz desteğinin yer aldığı yatırım teşviklerinden de faydalanacak olan Volkswagen grubunun talepleri Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yanı sıra OSB yönetimi ve yerel yönetimler tarafından da ikiletmeden karşılanıyor.

TOKİ PROJESİNİ İNCELEDİLER

Manisa OSB'nin sınırları içerisinde yer aldığı Yunus Emre Belediyesi'nin TOKi ile birlikte yürüttüğü 5 bin 500 konutluk konut projesi de Volkswagen'in radarına girmiş. Projeye yönelik bilgi alan VW yetkililerinin benzer bir proje için TOKİ ile temasa geçebileceği de ifade ediliyor.



8. MARKA OLACAK

2022 yılında hayata geçirilecek Volkswagen yatırım ile Türkiye'de üretim yapan otomobil markası sayısı da Fiat, Renault, Ford, Hyundai, Honda, Toyota, Mercedes Benz ve Isuzu'dan sonra 8'e çıkmış olacak. Mevcut üreticiler, Türkiye'de geçen yıl 1,3 milyondan fazla aracı banttan indirmişti.

İKİ MODEL ÜRETİLECEK

Otomobil üretimindeki tecrübe ve bilgi birikiminden dolayı Türkiye'yi tercih eden Alman otomobil devi Volkswagen, 2022'de faaliyete geçecek olan yeni fabrikasında ilk etapta Skoda'nın Karok ve Seat'ın Ateca olarak bilinen SUV modellerinin üretimini üstlenecek. Bu iki model grubun Çek Cumhuriyeti'ndeki Kvasiny tesisinde üretiliyordu.

ESNAF, İŞSİZ, ÇALIŞAN...

Volkswagen'in 8 milyar TL'lik yatırımını Manisa'ya yapacağına ilişkin haberlerin ardından bölgede de büyük heyecan yaşanmaya başladı. Esnaf işlerinin artacağına, işsizler iş kapısı açılacağına, çalışanlar ise Volkswagen'de maaşların yüksek olmasından kaynaklı daha yüksek maaşlı bir işe geçebileceği ümidi ile resmi açıklamanın yapılarak fabrikanın bir an önce faaliyet geçmesini bekliyor.



FİYATLARA ŞİMDİDEN YANSIMAYA BAŞLADI

Öte yandan resmi açıklamanın yapılmasını beklemeyenler de var. Dev yatırım için Bulgaristan ile yürütülen yatırım kapma yarışını Türkiye'nin kazanmasının ardından özellikle fabrikanın kurulmasının planlandığı Manisa'nın Yunusemre ilçesi başta olmak üzere bölgedeki konut ve arsa fiyatlarında da yukarı yönlü hareket olduğu dile getiriliyor.

RESMİ AÇIKLAMAYI ERDOĞAN YAPACAK

Yatırıma ilişkin resmi açıklamanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. İmzaların ise önümüzdeki haftalarda atılacağı tahmin ediliyor.

