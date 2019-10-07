Türk oyun şirketleri yatırımcının gözdesi

Türkiye'nin büyük bir endüstri haline gelen oyun sektöründeki payı yerli firmaların atılımlarıyla artıyor.

TÜRKİYE'NİN büyük bir endüstri haline gelen oyun sektöründeki payı yerli firmaların atılımlarıyla artıyor. InGame Group Üst Yöneticisi Alpay Alptekin, "Türk oyun şirketleri, kazandıkları başarılarla küresel yatırımcıların gözdesi haline geldi. Türkiye'de dünya çapında çok iyi oyun geliştiricileri var. Türkiye'nin yanı sıra 3 farklı kıtada, 10 bölgede, 11 farklı dilde oynanan oyunlar üretiyoruz. Amiral gemimiz yerli oyun 'Zula' başta olmak üzere bugüne kadar ürettiğimiz oyunlarla milyonlarca oyuncuya ulaştık. " dedi. xDrive Genel Müdürü Fatih Yalçın da birçok ülkeye profesyonel oyuncu koltuğu ihraç ettiklerini ifade ederek, "Yabancı markaların yüzde 90 olan pazar hakimiyeti yüzde 4'e geriledi" diye konuştu.