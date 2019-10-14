Altın fiyatları ne kadar? 14 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? soruları yakından takip ediliyor. Peki altın fiyatları 14 Ekim Pazartesi ne kadar? İşte altın fiyatları...

Altın fiyatları düştü mü? Gram altın bugün ne kadar? soruları altını yatırım aracı olarak görenler tarafından merakla araştırılıyor. Altın yatırımcısı altının yeni haftadaki gelişimi merak ediyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 14 Ekim Pazartesi altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 282,11 TL

SATIŞ: 282,17 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 450,26 TL

SATIŞ: 460,46 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 897,71 TL

SATIŞ: 920,92 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.801,04 TL

SATIŞ: 1.836,21 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.867,00 TL

SATIŞ: 1.895,00 TL