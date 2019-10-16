KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? Burs ve kredi şartları nelerdir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları başladı. Milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi başvurusu için beklemedeydi. 2019-2020 burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? Burs başvuru şartları nelerdir? soruları öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte 2019 KYK burs kredi başvuruları ile ilgili merak edilenler...

KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? Burs başvuru şartları nelerdir? 2019 burs ücretleri ne kadar? soruları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, KYK kredi ve burs başvurularının başladığı duyuruldu. Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yüksek öğreniminiz boyunca yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başvurularınızı Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerinden yapabilirsiniz. Peki burs başvurusu nasıl yapılır? Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

KYK BURS BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS BAŞVURUSUNDA ÖNCELİK KİMLERE AİT?

Şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi),anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.

Başvuru esnasında öncelik durumunu şehit/gazi çocuğu (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi) olarak beyan eden öğrencilerin durumlarına ilişkin belgeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 31 Ekim'e kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Diğer öncelikli öğrencilerin durumları ise Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde teyit edilecek.

%40 VE ÜZERİNDE ENGELLİ ÖĞRENCİLER

Bu yıl hayata geçirilen bir uygulamayla artık %40 ve üzerinde engelli olan öğrencilerin de belge göndermesi gerekmiyor. Ancak bu öğrencilerin engel durumları Sağlık Bakanlığı sisteminden kontrol edileceği için bilgileri sistemde yer almayan öğrencilerin ilgili hastaneyle görüşerek durumlarını Ulusal Engelliler Veri Bankası'na kaydettirmeleri gerekiyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları 15 Ekim 2019 Salı günü itibariyle başladı ve 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.